PREMIO ISCHIA GIORNALISMO A VERDELLI E TAMBURINI,RICONOSCIMENTO A CUCCI

ISCHIA (ITALPRESS) – I vincitori della 40/ma edizione del Premio Ischia sono Carlo Verdelli, direttore di “Repubblica”, giornalista dell’anno, Fabio Tamburini, direttore “Sole 24 ore” per l’economia e Radio Radicale per l’impegno sociale. Francesca Mannocchi, e’ la vincitrice del premio giornalista – scrittore, mentre a Federico Buffa va il riconoscimento per il suoi racconti sportivi trasmessi su Sky. Premi speciali sono stati assegnati a Francesco Piccinini direttore di Fanpage, a Italo Cucci alla carriera, per l’informazione regionale a Antonello Perillo, responsabile Tg3 Campania. Lo ha deciso la giuria, presieduta da Clemente Mimun e composta da Andrea Abodi, Roberto Amodei, Fedele Confalonieri, Urbano Cairo, Gaspare Borsellino, Luigi Contu, Maurizio Costanzo, Giuseppe De Bellis, Enzo D’Errico, Carlo Gambalonga, Riccardo Luna, Diego Malcangi, Enrico Mentana, Giuseppe Marra, Giovanni Minoli, Federico Monga, Fabrizio Salini, Maarten van Aalderen e Carlo Verna.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti della 40° edizione del Premio Ischia si terra’ a Lacco Ameno il 29 e 30 giugno con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il contributo della Regione Campania, della Camera di Commercio di Napoli, dell’ACI – Automobile Club Italia, Istituto per il Credito Sportivo, Whirlpool EMEA, Data Stampa, dell’ Onlus Save The Planet, British America Tobacco Italia, Menarini group spa, Aereoporti di Roma, Terna spa, Acea spa, IGB-Insurance Gold Brokers e Trenitalia, vettore ufficiale dell’evento.

20-Mag-19 13:34

