Polizia sequestra 100 kg di marijuana

Arrestati 2 fratelli

CATANIA – 100 kg di marijuana, in parte già suddivisa in dosi pronte per essere vendute nelle piazze di spaccio, sono stati sequestrati dalla polizia a Catania in via Mandrà in un garage condominiale nella parte nord del viale Mario Rapisardi. Gli agenti hanno arrestato i fratelli Carmelo e Vincenzo Matà, rispettivamente di 44 e 40 anni, proprietari dell’immobile. La droga era stipata in grossi borsoni neri impermeabili, simili a quelli degli scafisti. La scoperta è nata dall’insolito andirivieni di persone intorno al garage. I fratelli si trovano adesso nel carcere di piazza Lanza.