IN UN RISTORANTE DI ROMA TROVATE 11 BICICLETTE RUBATE

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese e quelli del Nucleo Antisofisticazione e Sanita’ di Roma e dell’8° Reggimento “Lazio” hanno denunciato, con l’accusa di ricettazione, il titolare di un ristorante di piazza Navona.

All’interno del locale, in un magazzino seminterrato, i Carabinieri hanno trovato undici biciclette elettriche, del valore complessivo di circa 30.000 euro. L’uomo non e’ stato in grado di dare spiegazioni agli investigatori. Per lui e’ scattata la denuncia. Le biciclette sono state sequestrate.

Durante un controllo al ristorante, i militari hanno contestato al titolare anche sanzioni per 5.500 euro. L’attivita’ e’ stata chiusa a titolo precauzionale per “precarie condizioni igieniche” e “mancata attuazione delle procedure di autocontrollo”.

21-Mag-19 09:57

Fonte: Italpress