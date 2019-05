UE: CICU “SERVE UNA LEADERSHIP POLITICA”

PALERMO (ITALPRESS) – “La prima riforma che l’Europa dovrebbe attuare e’ quella di avere una leadership politica. Siamo abituati ad avere un asse franco-tedesco con Macron e Merkel che vengono individuati come coloro che hanno la leadership europea e Juncker che viene visto come il burocrate funzionario. Se non cambiamo questa immagine e’ inutile parlare di Europa lontana o vicina”. Lo ha detto l’eurodeputato uscente di Forza Italia Salvatore Cicu, nel corso di un forum all’Italpress. Nel corso del suo mandato Cicu ha promosso il “Lab Europa”, un’idea che “si e’ declinata in un progetto di alfabetizzazione europea. C’e’ poca conoscenza e cultura sul tema. E non si capisce che in Europa si gioca la Champions League e in Sicilia o Sardegna il torneo del bar dello sport. In Europa c’e’ una sfida a livello dei campioni, noi invece abbiamo bisogno di lamentarci e preferiamo indicare le responsabilita’ degli altri. Abbiamo lavorato per raccontare un’Europa che e’ fatta di opportunita’ straordinarie e di valori come pace, liberta’ e democrazia. Serve un’identita’ che realizzi una a’ncora su cui cementare questa nostra dimensione nazionale ed europea”.

