Premiazione per i finalisti della XI Edizione del Premio “Salvatore Quasimodo”

MODICA (di Elisa Montagno) – Si terrà giovedì 23 maggio, alle ore 17,30, al Teatro Garibaldi di Modica la premiazione dei 49 studenti finalisti della XI Edizione del Premio di Poesia Salvatore Quasimodo “La terra impareggiabile”, organizzato dal Caffè Letterario “S. Quasimodo” di Modica. Sarà il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ad accogliere i finalisti provenienti da tutta la provincia in apertura della serata.

A premiare gli allievi saranno rappresentanti delle Istituzioni, autorità scolastiche, civili, militari e religiose, rappresentanti della stampa , della cultura e delle associazioni locali.

Anche questa XI Edizione del Premio risulta divisa in tre sezioni: la prima, per la scuola primaria, in memoria dell’insegnante Concetta Nicastro; la seconda, per le scuole medie inferiori, in memoria del poeta ed umanista Giorgio Candiano; la terza, per le scuole medie superiori, in memoria dello storico modicano Giovanni Modica Scala.

Confermate anche le Sezioni dei Premi speciali, dedicate alla memoria del giornalista Giorgio Buscema, di Grazia Minicuccio, la cui omonima Associazione promuove raccolte di fondi per la realizzazione di opere di interesse sociale in Congo nella diocesi di Butembo – Beni, gemellata con la diocesi di Noto, e del giornalista Giovanni Spampinato, vittima di mafia sul tema “La legalità e la giustizia, valori fondamentali della società. Ci sarà anche un “Premio speciale della Giuria”, in memoria dello scrittore e docente modicano Mario Agosta.

Il posto assegnato agli alunni verrà ufficializzato nel corso della cerimonia di premiazione.

All’atto dell’ufficializzazione, gli studenti che si classificheranno dal 1° al 3° posto o che risulteranno vincitori di Premi speciali, potranno leggere personalmente, se di gradimento, la poesia premiata.

I premi consisteranno in Coppe, Targhe e medaglioni con la stampigliatura del volto di Quasimodo, Diplomi pergamenati, libri e una confezione di prodotti dolciari e di cioccolato di Modica.