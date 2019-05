CARLO CONTI TORNA SU RAI3 CON “IERI E OGGI”

ROMA (ITALPRESS) – La formula e’ semplice e risale al novembre 1967 quando, per la prima volta, sul Secondo Canale della Rai ando’ in onda ‘Ieri e Oggi’: intervistare o, meglio, chiacchierare con un ospite mentre si mostrano le immagini del suo percorso professionale. A condurlo allora fu Lelio Luttazzi. Poi vennero Arnoldo Foa’, Paolo Ferrari, Mike Bongiorno, Enrico Maria Salerno e Luciano Salce. Ora, dallo scorso anno, il programma e’ nelle mani di Carlo Conti che, dopo una prima stagione piu’ che positiva, torna su Raitre con la seconda, in onda la domenica in seconda serata, a partire dal 16 giugno. Sara’ una stagione “al maschile” visto che i protagonisti delle sei puntate previste saranno tutti uomini: si parte con la coppia di amici di Conti Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello (l’unica puntata doppia) e si prosegue con Maurizio Costanzo, Piero Chiambretti, Renzo Arbore, Vincenzo Salemme e Lino Banfi.

“Mi sarebbe piaciuto farne una con Pippo Baudo ma il 7 giugno su Raiuno andra’ in onda una puntata speciale dedicata a lui, la nostra sarebbe stata un doppione” dice il conduttore che, sull’assenza di “quote rose” spiega; “Stavolta abbiamo deciso di fare queste chiacchierate al maschile, anche perche’ erano liberi tutti questi fuoriclasse”. Sul senso di ‘Ieri e Oggi, Conti osserva: “E’ un modo per suscitare la memoria. Il pubblico giovane rimane letteralmente spiazzato: i ragazzi scoprono che per arrivare bisogna partire da lontano e non immaginano che certi personaggi abbiano fatto la gavetta e, nel loro percorso professionale, abbiano anche degli insuccessi”. ‘Ieri e oggi’ non e’ l’unico titolo del passato riproposto da Conti che ha appena finito la stagione de ‘La Corrida’ su Raiuno: “Sono due idee fortissime e, dunque, senza tempo. La Corrida e’ stata il primo talent show italiano, poi sono venuti programmi come ‘Italia’s got talent’ e ‘Tu si’ que vales’. Spero di fare tante altre edizioni di ‘Ieri e Oggi’.

21-Mag-19 18:22

