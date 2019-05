SALVINI “GOVERNO NON CADE, SI VOTA PER EUROPA”

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – “Il governo non cade, si vota per l’Europa, quello che succede e’ che se ci danno forza cambiamo l’Ue”.

Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di “Mattino Cinque”. “In Italia non cambia nulla, anche se la Lega vincera’ non chiedera’ mezza poltrona in piu’, ma spero che i toni si abbassino” ha aggiunto Salvini.

“Io conto che da lunedi’, finita la campagna elettorale – aggiunge – si torni tutti a lavorare serenamente. La battaglia piu’ importante per la Lega e’ il lavoro”.

22-Mag-19

