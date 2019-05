Modica, l’Eragon, campione d’Italia di Ju Jitsu, ricevuta a Palazzo S.Domenico

MODICA (di Elisa Montagno) – L’Eragon è campione d’Italia di Ju Jitsu, con uno dei suoi atleti di punta, Karol Buffa Calleo. L’atleta ha conquistato la medaglia d’oro a Ostia nella categoria esordienti 45kg specialità Na Waza. Con lui a medaglia sono andati i compagni di squadra Andrea Spataro (argento Cadetti 46 kg), Sara Giulia Di Gregorio (argento cat. 7 kg), Martin Pitino (bronzo Cadetti 60 kg), Andrea Iabichino (bronzo Esordienti 60kg) Giovanni Iozzia (quinto posto Esordienti 50kg). La squadra è stata ricevuta a Palazzo S.Domenico dal Sindaco di Modica, Ignazio Abbate e dall’Assessore allo Sport, Maria Monisteri. A guidare la “pattuglia” il Maestro Christian Pediglieri. “Facciamo i complimenti al Maestro Pediglieri e naturalmente ai suoi allievi per i brillanti risultati ottenuti – commentano i rappresentanti dell’Amministrazione – che hanno portato ancora una volta Modica sul tetto d’Italia. Le arti marziali richiedono disciplina e abnegazione, caratteristiche che non mancano agli allievi della Eragon che in pochi anni è diventata una importante realtà nazionale. Con grande orgoglio oggi abbiamo accolto i medaglisti sperando di ripetere sempre più spesso questo appuntamento in futuro”.