Modica: il 5G, i benefici e i rischi per la salute umana

MODICA (Giulia Di Martino) – I vantaggi della nuova tecnologia e quali i rischi per la salute. Un ‘interessante tema affrontato a Modica nel corso di un convegno dal titolo “telefonia mobile wi-fi e 5G rischi per la salute, uso corretto delle tecnologie”. Un evento che ha riguardato la salute pubblica in vista dell’imminente introduzione della tecnologia 5G in Italia e che ha coinvolto il mondo politico, i medici e gli operatori sanitari, il mondo della scuola e la cittadinanza. Sono intervenuti Illustri relatori per far comprendere benefici e rischi della nuova realtà tecnologica il cui arrivo preoccupa un crescente numero di cittadini e associazioni. Fiorenzo Marinelli, famoso biologo dell’Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Bologna, ha parlato degli effetti medici conseguenti all’esposizione al 5G; la giornalista Francesca Romana Orlando ha spaziato su inquinamento chimico ed elettromagnetico; mentre l’avvocato Salvatore Poidomani, ha chiarito gli aspetti relativi al Diritto alla Salute da parte dei cittadini. C’era anche Tania Spanò, membro dell’Associazione Italiana Elettrosensibili, che ha illustrato le tecniche attualmente a disposizione dei cittadini, per difendersi dall’inquinamento da onde elettromagnetiche. Un incontro quindi per fare il punto sulle evidenze scientifiche riguardanti i rischi per la salute. Chiarimenti utili perché, come spesso accade, al momento dell’introduzione di una nuova tecnologia, insieme all’entusiasmo per il salto generazionale, e per i benefici in termini di applicazioni quotidiane, nasce anche il timore legato alla sicurezza e ai potenziali rischi per la salute umana. “Di inquinamento elettromagnetico si parla oramai da anni, ha spiegato la Dott.ssa Spanó, ma il confine tra interessi economici e salute pubblica non è mai stato veramente definito e rispettato. Tania Spanò ha inteso sottolineare che non si deve parlare solo di benefici ma è importante far sapere alla collettività che sia i Medici dell’ISDE, associazione italiana elettrosensibili che il Comitato Scientifico Europeo, hanno avanzato seri dubbi a proposito dei rischi connessi all’utilizzo di questa nuova tecnologia, rischi che vanno dagli effetti negativi biologici e genetici a quelli neurologici, sugli esseri umani e sui bambini in special modo. Quindi l’informazione è la giusta strada per avere contezza dei pro e contro della nuova realtà tecnologica.