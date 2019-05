Modica: “Novecento” fa il pieno al Teatro Garibaldi

MODICA (Giulia Di Martino) – “Novecento”, capolavoro di Alessandro Baricco, in scena sabato scorso al teatro garibaldi di Modica. Emozionante evento diretto e interpretato da Giovanni Spadola con il coordinamento artistico di Giuseppe Scucces con l’allestimento del liceo musicale coreutico dell’Istituto Verga, che ha incantato il pubblico presente, vista l’intensità della performance teatrale e musicale. La storia affascinante e commovente del protagonista, in una narrazione che alterna musica e parole, che lo stesso autore definisce come una via di mezzo tra una vera messa in scena e un racconto da leggere ad alta voce. Premiato nel 1996 al 4° Festival Nazionale del Teatro di base “Salvo Randone”, l’opera è stata presentata al teatro modicano in un nuovo allestimento frutto della condivisione di allievi e docenti del Liceo Musicale, riuniti in una big band per una corale performance teatrale e musicale.

In occasione dei 25 anni di “Novecento” il suo autore, Alessandro Baricco ha deciso di portarlo in scena lui stesso. Il monologo teatrale, scritto nel 1994, era stato costruito per l’interpretazione di Eugenio Allegri sotto la direzione del regista Gabriele Vacis. Dopo vent’anni di messe in scena, in ogni parte del mondo, con tutti gli stili, con artisti completamente diversi uno dall’altro, Baricco ha pensato che era il momento di tornare un po’ alla voce originaria di Novecento che è stato un altro grande successo per la stagione teatrale della fondazione teatro Garibaldi. Ancora sold out, motivo di ulteriore soddisfazione per il sovrintendente, Tonino Cannata e per il direttore artistico, Giovanni Cultrera.