KINDER + SPORT SOSTIENE GLI EDUCAMP CONI

ROMA (ITALPRESS) – Con la fine dell’anno scolastico prendono avvio i camp sportivi estivi. Gli Educamp CONI sono centri sportivi multidisciplinari rivolti a giovani di eta’ compresa tra i 5 ed i 14 anni che, nel periodo estivo, hanno la possibilita’ di sperimentare diverse attivita’ motorie, pre-sportive e sportive con metodologie e strategie di formazione innovative, adeguate alle diverse fasce d’eta’. Essi rappresentano un’occasione unica nella quale i partecipanti hanno l’opportunita’ di conoscere e praticare tante discipline sportive avendo cosi’ la possibilita’ di orientarsi e avviarsi allo sport. Il tutto giocando e divertendosi! I giovani sono seguiti dagli Educatori Tecnico-Sportivi, laureati in Scienze Motorie o diplomati ISEF e/o con qualifiche federali specifiche, in relazione alle discipline proposte in ogni singolo camp. Educamp CONI e’ anche nutrirsi consapevolmente grazie alla collaborazione con l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e la Federazione Medico Sportiva Italiana i partecipanti scopriranno le semplici regole per una corretta alimentazione. Il progetto proposto dal Coni persegue quindi tutte le finalita’ di promozione sportive e motoria dei ragazzi piu’ giovani che sono l’obiettivo primario del progetto di responsabilita’ sociale di Ferrero Kinder + Sport Joy of Moving. Gli Educamp sono distribuiti su tutto il territorio nazionale ed e’ possibile consultare quello piu’ vicino su www.educamp.coni.it

23-Mag-19 14:11

