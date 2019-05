RAID VANDALICI ALLE TERME DI SCIACCA, DENUNCIATI 13 GIOVANI

AGRIGENTO (ITALPRESS) – Tredici giovani, tutti di eta’ compresa tra i 15 e i 19 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Agrigento perche’ ritenuti responsabili di numerosi atti vandalici e danneggiamenti avvenuti negli ultimi mesi nei locali delle Terme di Sciacca (Agrigento). Le indagini, scattate in seguito alle denunce dei responsabili della struttura e coordinate dalla Procura di Sciacca, hanno permesso di risalire all’identita’ degli autori: tutti giovanissimi, incensurati e di varia estrazione sociale, che – spiegano gli investigatori – “quasi come in un video-game, per puro divertimento o forse per noia, anche con l’utilizzo di mazze o martelli”, avrebbero seriamente danneggiato porte, vetri, infissi, mobili e apparecchiature mediche dei locali, provocando ingenti danni. Decisivi i sopralluoghi e, soprattutto, l’analisi di centinaia di ore di filmati delle telecamere di video-sorveglianza della struttura. Per i giovani e’ scattata la denuncia per danneggiamento aggravato in concorso.

24-Mag-19 09:17

