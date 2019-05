CONAD PORTA SCHERMA ALLO ZEN, VEZZALI TRA BIMBI SCUOLA FALCONE

Posted in Italpress onby

PALERMO (ITALPRESS) – Una grande festa all’insegna dello sport e del sano divertimento. E’ “Educhiamoci con la Scherma: Sport e’ disciplina”, la manifestazione organizzata questa mattina nella scuola Giovanni Falcone, nel quartiere Zen di Palermo.

Conad Sicilia, insieme al Comitato organizzatore del 100° Campionato assoluto italiano di scherma, alla Federazione Italiana di Scherma e all’agenzia di stampa Italpress, ha deciso di regalare un momento di spensieratezza ai bambini della scuola organizzando una grande festa all’insegna dello sport e del sano divertimento. Madrina della manifestazione la campionessa olimpionica Valentina Vezzali, che con selfie, autografi e tanti sorrisi ha trascorso la giornata con i ragazzi e ha poi raccontato, nell’aula magna dell’istituto, la propria esperienza sportiva, focalizzando l’attenzione sui valori della scherma, sul rispetto delle regole e sulla tenacia, elemento necessario per realizzare i propri sogni.

“L’Italia e’ fatta di bambini che hanno i loro sogni – ha detto Vezzali – ed e’ giusto che crescano sognando e che tutto sia possibile per realizzarli. Oggi ho cercato di spiegargli che in punta di fioretto tutto si puo’ realizzare se ci si crede e grazie agli insegnanti possono raggiungere gli obiettivi prefissati”.

“Siamo persone oltre le cose, un’impresa cooperativa fatta da soci imprenditori fortemente radicati nel territorio e vicini alle esigenze della comunita’ ed e’ per questo che abbiamo deciso di andare oltre al mero contributo economico, facendo rete nel territorio con altri importanti partner per portare dentro la scuola un testimonial d’eccezione come Valentina Vezzali e infondere a tutti i bambini, un messaggio di grande positivita’ e fiducia nel futuro” spiega Vittorio Troia, direttore generale Conad Sicilia.

