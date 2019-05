Modica presente alla “100 km del Passatore”

MODICA (di Elisa Montagno) – La Città di Modica avrà la sua rappresentanza in occasione della ultramarathon “100 km del Passatore” che sabato 25 maggio prenderà il via da Firenze per concludersi in Piazza del Popolo a Faenza. Alle 15 quando lo starter darà il via da Piazza Vittorio Veneto alla 47° edizione della podistica , tra i 3300 partecipanti ci saranno anche due modicani: Orazio Maggio e Stefano Giurdanella. Quest’ultimo è stato ricevuto a Palazzo S.Domenico insieme al suo Presidente, Emanuele Assenza, dal Sindaco e dall’Assessore allo Sport. Il runner modicano si è buttato a capofitto in questa disciplina solo da pochi anni dopo aver legato il suo nome al mondo del calcio, avendo difeso per diversi anni la porta di tante società tra cui il Frigintini in Promozione. Visti i positivi risultati raggiunti in poco tempo, la scelta di cimentarsi con questa massacrante corsa che quest’anno può contare sul record di partecipanti, 3300. Sette ore circa di corsa per percorrere la “via del sangiovese”, come viene soprannominata la gara, e raggiungere il centro emiliano di Faenza: “Siamo soddisfatti – commentano i due amministratori – che la nostra Città sia rappresentata in una competizione così importante. Con grande abnegazione e forza di volontà gli atleti si sono preparati a questa classica che vedrà la partecipazione di concorrenti provenienti da tutto il Mondo. Gli abbiamo fatto i nostri migliori auspici dandogli appuntamento al ritorno per festeggiare tutti insieme quella che sarà comunque una vittoria”.