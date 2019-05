CULTURA: DA 3 A 6 LUGLIO XVIII EDIZIONE FESTIVAL “IL LIBRO POSSIBILE”

MILANO (ITALPRESS) – Si terra’ dal 3 al 6 luglio a Polignano a Mare la diciottesima edizione del Festival “Il libro possibile”, sostenuto per il secondo anno da Pirelli. Il tema sara’ “Il Passo dell’umanita’”: un omaggio allo sbarco sulla Luna, di cui a luglio ricorre il cinquantesimo anniversario. Il primo passo dell’uomo in un “universo” fino ad allora solo sognato diventera’ punto di partenza per un confronto sulle grandi questioni che hanno attraversato la storia e su quelle che ci attendono nel futuro.

Il programma del Festival, che prevede per il suo diciottesimo anno importanti novita’, e’ stato presentato a Milano con la partecipazione di Rosella Santoro, direttrice artistica de IL LIBRO POSSIBILE, gli autori Richard Mason e Maurizio De Giovanni, il matematico Alfio Quarteroni e il vice presidente esecutivo e Ceo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera.

Nato nel 2002 dall’unione di progetti culturali in diverse realta’ della provincia di Bari, il festival “Il libro possibile” si trasferisce a Polignano nel 2005.

I palchi vengono allestiti in sei piazze del centro storico: Piazza Aldo Moro, Piazza San Benedetto, Piazza dell’Orologio, Via dei Mulini, Balconata Santa Candida, Vico Porto Raguseo. Il numero degli ospiti e’ cresciuto nel corso degli anni, cosi’ come il pubblico e la rilevanza mediatica dell’evento: lo scorso anno il Festival ha coinvolto oltre 370 personaggi, tra protagonisti e intervistatori, con un pubblico stimato in oltre 90.000 persone.

L’obiettivo del “Libro possibile” e’, da sempre, “portare in strada” la cultura e stimolare il dibattito sui temi piu’ vari attraverso il confronto con importanti intellettuali di oggi.

“Con i suoi ospiti internazionali, la bellezza straordinaria dei luoghi e un pubblico numeroso, motivato e attento fino a notte inoltrata, Il Libro Possibile si configura come uno dei principali Festival culturali in Italia e un significativo momento di aggregazione e di accesso libero alla cultura”, ha dichiarato la direttrice artistica Rosella Santoro.

“Pirelli alimenta da sempre il dialogo tra il mondo delle imprese e il mondo della cultura. In linea con questa tradizione, abbiamo visto ne Il Libro Possibile un’iniziativa di qualita’ e che ci auguriamo possa crescere ancora anche grazie al nostro contributo.

E’ un appuntamento letterario che lascia spazio all’attualita’, con dialoghi e confronti che meritano un palcoscenico ampio. Il Libro Possibile porta alla ribalta il volto positivo del nostro Sud, fatto di bellezza, di tradizione e di cultura. Il tema di quest’anno, poi, rappresenta uno stimolo straordinario per riflettere sulla consapevolezza e la responsabilita’ dei passi che dovremo compiere e dei nuovi equilibri che dovremo trovare per abitare il mondo nuovo che arriva”, ha sottolineato Marco Tronchetti Provera.

