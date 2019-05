I carabinieri arrestano marito violento

Picchiava la moglie anche incinta

CATANIA – Ha picchiato violentemente la moglie 27enne mentre era incinta del loro unico figlio, costringendola ad avere un rapporto sessuale con lui e poi l’ha colpita con schiaffi e pugni al viso. E’ una delle accuse che vengono contestate dalla Procura di Catania a un 30enne che è stato arrestato dai carabinieri a Mascali per maltrattamenti e lesioni personali aggravate in esecuzione di un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal Gip etneo. Diversi gli episodi violenti raccontati dalla vittima. Il 10 marzo 2018, dopo averla percossa su schiena, volto e braccia, mentre si trovavano in auto, l’ha costretta a scendere, abbandonandola in strada. Il successivo 26 giugno 2018 in piena notte, dopo essere rientrato in casa in stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di droga, dapprima, come detto, ha svegliato la moglie costringendola ad un rapporto sessuale, quindi, non soddisfatto della prestazione l’ha picchiata cagionandole, come diagnosticato dai medici in ospedale, lesioni guaribili in 15 gg. patite da donna alla 31° settimana di gestazione. Il fatto più grave risale al 10 aprile scorso quando al diniego espresso dalla moglie di consegnargli dei soldi per l’acquisto della droga, ha scaraventato a terra una sedia prelevando con la forza il loro bambino, di appena sette mesi e in piena notte, senza coprirlo in maniera adeguata, l’ha portato con se in macchina per allontanarsi senza meta finchè non è stato rintracciato da una pattuglia di carabinieri. A quel punto la donna si è trasferita con il figlioletto nella casa dei suoceri. La denuncia e le testimonianze raccolte hanno infine portato all’arresto del 30enne che si trova nel carcere di piazza Lanza.