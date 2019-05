CONTE INCONTRA TUSK “RUOLO PRIMARIO ITALIA PER NOMINE UE”

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, in vista del Vertice informale dei leader europei che martedi’ 28, a Bruxelles, dara’ avvio al processo di nomine dei vertici istituzionali dell’Unione Europea. Conte ha condiviso con Tusk “l’esigenza che il Vertice europeo del 28 maggio dia un primo segnale positivo ai cittadini europei, in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno”, si legge in una nota di Palazzo Chigi.

“In tale processo di nomine – ha sottolineato Conte – l’Italia intende svolgere in pieno il ruolo primario che le spetta, come Paese fondatore dell’Unione Europea, terzo Paese dell’Eurozona, secondo Paese manifatturiero d’Europa. E’ infatti prioritario che, a livello europeo, si tengano in massima considerazione le aspettative dei cittadini europei di un’Europa piu’ vicina ai loro bisogni, piu’ equa, piu’ sicura, finalmente solidale al suo interno, piu’ forte nel mondo”.

(ITALPRESS).

sat/com

24-Mag-19 18:31

Fonte: Italpress