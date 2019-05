Dissesto finanziario Comune, il tempo stringe

Intanto gli ascensori sono out

CATANIA – Il dissesto finanziario del Comune Catania coinvolge anche gli ascensori. Un apposito cartello comunica che gli stessi sono indisponili dal primo maggio e questo perchè non ci sono soldi per rinnovare il contratto di manutenzione. Una situazione incredibile se si pensa a quante persone normalmente usufruiscono tutti i giorni degli ascensori, specie coloro i quali devono recarsi al secondo piano. Non resta allora che servirsi delle scale ma la vicenda si inserisce in un contesto ben più grave di difficoltà economica cui il comune sta cercando di fare fronte. Giovedì scorso, in centinaia tra dipendenti comunali, delle partecipate, dei servizi sociali oltre che cittadini comuni e sindacati hanno partecipato ad un sit-in in piazza Università e ad un corteo sino alla sede della prefettura per chiedere al governo nazionale interventi urgenti ed all’Ars di esprimersi sulla legge per dotare i Comuni in dissesto di un fondo di garanzia riservato al pagamento degli stipendi. Il sindaco Pogliese ha persino inviato una lettera al presidente del Consiglio Conte, mentre i sindacati hanno fatto altrettanto nei confronti del presidente della Repubblica. Pogliese ha assicurato che almeno fino al mese di luglio gli stipendi degli impiegati comunali e delle partecipate sono salvi, dopo il recupero di alcune risorse grazie all’aiuto della Prefettura. Da agosto però, se non ci saranno novità, per il Comune sarà il tracollo. Una situazione esplosiva tenuto conto delle migliaia delle persone coinvolte e dei servizi che sarebbero a rischio. Un fallimento nel fallimento, secondo i sindacati, che rischia non solo di lasciare i cittadini senza soldi in tasca ma anche di causare il blocco delle opere pubbliche previste nel “Patto per Catania” che dovrebbero contribuire a cambiare il volto del territorio.