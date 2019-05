FINCANTIERI: VARATA A CASTELLAMMARE DI STABIA LA NAVE “TRIESTE”

Posted in Italpress onby

CASTELLAMMARE DI STABIA (ITALPRESS) – Si e’ svolta a Castellammare di Stabia la cerimonia di varo della nave “Trieste”. Si tratta di un’unita’ anfibia multiruolo e multifunzione, “concepita, fin dalla fase preliminare del progetto – spiega Fincantieri -, per essere uno strumento flessibile, multi-purpose by design, modulare, e a basso impatto ambientale. Si tratta di un’unita’ di tipo LHD (Landing Helicopter Dock) per le sue capacita’ d’impiego di aeromobili e mezzi anfibi, grazie alla disponibilita’ di un ponte di volo e un bacino allagabile interno alla nave”.

La cerimonia si e’ svolta alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto dal presidente di Fincantieri Giampiero Massolo e dall’amministratore delegato Giuseppe Bono.

La nuova unita’ sara’ consegnata nel 2022 e rientra nel Programma navale per la tutela della capacita’ marittima della Difesa, deciso dal Governo e dal Parlamento e avviato nel maggio 2015 (“Legge Navale”).

La Madrina della nave e’ stata Laura Mattarella, figlia del presidente della Repubblica.

