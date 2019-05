MUSICA, PRONTO IL NUOVO ALBUM DELL’EX OASIS LIAM GALLAGHER

Posted in Italpress onby

MILANO (ITALPRESS)- E’ pronto il nuovo album di Liam Gallagher. A darne notizia e’ stato lo stesso ex cantante degli Oasis. Con un tweet, Liam ha affermato che il successore del suo esordio solista, “As you were” del 2017, e’ terminato. “Album numero 2 e’ nel sacco. Volete un po’ di Liam Gallagher?”, ha postato il 46enne vocalist di Burnage, Manchester. Precedentemente l’artista aveva paragonato il suo nuovo lavoro ai due album piu’ “classici” degli Oasis, “Definitely Maybe” e “What’s The Story (Morning Glory)?”.

E, anticipando quello che sara’ il primo singolo estratto, Gallagher aveva detto: “Penso che sia molto meglio di ‘Wall of glass’. Ti colpisce piu’ duro ed e’ molto orecchiabile”. Dopo la fine degli Oasis nel 2009 Gallagher ha messo in piedi i Beady Eye con i quali ha pubblicato due album, uno nel 2011 e l’altro nel 2013; il suo primo disco solista ha raggiunto il primo posto nella classifica britannica.

