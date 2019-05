Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS)- Alle 19, i dati definitivi sull’affluenza per le elezioni europee in Italia segnano un aumento rispetto alle precedenti elezioni. L’affluenza si attesta infatti sul 43,8%, in crescita rispetto al 42,1% del 2014. La regione con la piu’ alta affluenza e’ l’Emilia Romagna, dove alle urne si e’ presentato il 55,1%. Maglia nera la Sicilia dove l’affluenza si e’ fermata al 27,1%.

(ITALPRESS).

tai/com

26-Mag-19 21:13

Fonte: Italpress