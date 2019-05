CALCIO: SERIE A. ATALANTA E INTER CHAMPIONS, EMPOLI IN B

PALERMO (ITALPRESS) – Atalanta e Inter in Champions, Milan e Roma in Europa League, Empoli in serie B: questo l’epilogo degli ultimi 90 minuti di A.

L’Inter ha piegato per 2-1, ma non senza sofferenza fino al 97′, la resistenza dell’Empoli (gol di Keita, pari di Traore’ e gol di Nainggolan dopo che Icardi aveva fallito un penalty), vanificando il successo del Milan a Ferrara (3-2) che chiude quinto.

L’Atalanta batte 3-1 il Sassuolo: Berardi (poi espulso) porta in vantaggio la squadra di De Zerbi, poi si scatenano gli orobici che pareggioano con Zapata, quindi segnano i gol Champions League con Gomez e Pasalic.

La Roma chiude sesta grazie al 2-1 al Parma nella sera dell’addio di Daniele De Rossi: gol di Pellegrini, pari di Gervinho e gol vittoria di Perotti.

Finisce senza reti al Franchi tra Fiorentina e Genoa ed in virtu’ della sconfitta dell’Empoli a San Siro, entrambe le squadre sono salve e mantengono la serie A.

L’Udinese chiude il torneo con una vittoria fuori casa a Cagliari: Pavoletti segna per gli isolani, poi pari di Halfredsson e gol vittoria di Demaio.

Successi casalinghi per Sampdoria e Torino nelle due partite disputate nel pomeriggio. La Sampdoria si regala la soddisfazione di battere la Juventus: 2-0 a Marassi, decisive le reti di Defrel all’84’ e di Caprari al 91′. I campioni d’Italia chiudono il campionato a 90 punti, i blucerchiati al 9° posto a quota 53. Il Torino chiude in bellezza il campionato davanti al proprio pubblico superando per 3-1 la Lazio: le reti tutte nella ripresa.

Apre Iago Falque, raddoppio di Lukic, accorcia Immobile, nel finale il tris di De Silvestri. Grandi applausi per Emiliano Moretti, all’ultima da calciatore. I granata finiscono settimi a quota 63, la Lazio – che ha vinto la Coppa Italia e quindi giochera’ la prossima Europa League – ottava a 59.

(ITALPRESS).

gm/red

26-Mag-19 22:51