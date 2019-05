DI MAIO “EUROPEE SONO ANDATE MALE, IMPARIAMO E NON MOLLIAMO”

ROMA (ITALPRESS) – “Non parlo politichese, e’ chiaro ed evidente che per noi le elezioni sono andate male. Noi impariamo da questo voto e non molliamo”. Lo ha detto il vicepremier e leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio, nel corso di una conferenza stampa al Mise.

“Ringrazio i 4 milioni e mezzo che hanno votato il M5S e ringrazio anche chi non ci ha votato, da loro prendiamo una bella lezione”, ha proseguito Di Maio, che ha fatto i complimenti “a Lega e Pd”.

“Molta della nostra gente non e’ andata a votare, tanto ancora c’e’ da fare, per me adesso ci sono promesse da realizzare, che non abbiamo dimenticato, o accantonato”, ha detto ancora il vicepremier, che ha chiarito: “Porteremo avanti il programma di Governo, con assoluta lealta’ al nostro principale alleato, che e’ il contratto”. E ha aggiunto: “Ho chiesto al premier Conte di convocare al piu’ presto un vertice di governo, abbiamo tante cose da realizzare, e mai in questo momento c’e’ bisogno di umilta’ e lavoro”.

27-Mag-19 15:28

