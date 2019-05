FOTOGRAFA LA SCHEDA ELETTORALE IN CABINA, DENUNCIATO UN 70ENNE

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Un 70enne e’ stato denunciato dai carabinieri a Ventasso, comune in provincia di Reggio Emilia, per aver fotografato la scheda elettorale con il cellulare. L’uomo si e’ presentato al seggio elettorale nel tardo pomeriggio di ieri e, dopo aver consegnato i documenti, e’ entrato in cabina per esprimere il voto. E’ a quel punto che ha estratto dalla tasca il telefono e ha scattato una foto della scheda ma ha dimenticato di silenziare lo smartphone. Cosi’ al momento dello scatto si e’ attivato il suono che simula il rumore della macchina fotografica.

Gli scrutatori hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri. La scheda elettorale e’ stata annullata mentre il telefono e’ stato sequestrato.

27-Mag-19 17:00

Fonte: Italpress