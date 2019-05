L’Ardens Comiso torna in B2

VOLLEY (Giulia Di Martino) – Ci sono voluti ben 14 anni e tanto lavoro per regalare alla città di Comiso la meritata serie B2 femminile di pallavolo. L’impresa è dell’Ardens, del presidente Sudano, che in questi anni ha sempre lavorato sul settore giovanile. La finale contro il sestetto La Saracena, squadra messinese allenata da Agata Licciardello, giocata sul ‘neutro’ di Giarre, è stata avvincente. Il primo ed il terzo set sono stati vinti dalle ragazze dello Stretto, con le comisane sempre a rincorrere, fino al quinto set. E anche nell’ultima sezione della partita non sono mancate le emozioni, con i due sestetti che andavano avanti punto a punto. La svolta al tie break è arrivata sul punteggio di 11-12 per l’Ardens. Sale in cattedra la veterana Giuliana Di Emanuele che prende per mano il sestetto e lo porta a chiudere il set sul 15-12 che vuol dire promozione in B2 femminile. Dopo quasi tre lustri torna il campionato nazionale a Comiso dopo l’esperienza vincente del compianto presidente Davolos a cui l’attuale primo tifoso dei colori biancorossi, il presidente Sudano, dedica questa vittoria. Una finale di riscatto anche per il tecnico Concetta Marchisciana che dopo tanti anni di lavoro nel settore giovanile ha portato avanti un gruppo di ragazze affiatate capaci di mantenere un trend costante per tutto il campionato di serie C. Per Marta Sudano si tratta ancora di un sogno

Dunque, alle squadre del territorio ibleo già presenti in serie B, tra maschile e femminile, si aggiunge anche l’Ardens Comiso che entra di diritto nel campionato nazionale confermando come la provincia di Ragusa sia tra le migliori scuole pallavolistiche della Sicilia.