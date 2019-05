Posted in Italpress onby

MILANO (ITALPRESS) – Cinque arresti a Milano per due omicidi di ‘ndrangheta. Sono stati eseguiti dai carabinieri del Ros di Milano.

Le indagini – coordinate dalle procure distrettuali di Milano e Catanzaro – seguono l’operazione Stige condotta dai Ros a gennaio dello scorso anno, e hanno consentito di dare nuovo impulso alle indagini sugli omicidi di Vincenzo Pirillo e Aloisio Cataldo, uccisi rispettivamente a Ciro’ Marina, in provincia di Crotone, il 5 agosto 2007, e a Legnano, il 27 settembre 2008.

I due delitti sarebbero stati tra loro strettamente legati e finalizzati al mantenimento degli equilibri interni dell’organizzazione, un assunto questo che conferma – scrivono gli investigatori – come le cosche di ‘ndrangheta di Ciro’ Marina e Legnano “siano strettamente collegate ed operino in stretta sinergia, come gia’ accertato da sentenze definitive”.

(ITALPRESS).

abr/com

28-Mag-19 09:33

Fonte: Italpress