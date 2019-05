“ONWARD”, NUOVO FILM DISNEY – PIXAR IN SALA A MARZO 2020

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – Arriva al cinema a marzo 2020 il nuovo film Disney-Pixar “Onward”.

Ambientato in un immaginario mondo fantastico, racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti che si imbarcano in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po’ di magia.

“In Pixar cerchiamo di creare storie che provengono da esperienze personali”, afferma Dan Scanlon. “Questo film, infatti, e’ ispirato al rapporto con mio fratello”.

Nella versione originale del film, il cast di voci vede protagonisti Chris Pratt (Guardiani della Galassia), Tom Holland (Spiderman: Homecoming), Julia Louis-Dreyfus (Veep – Vicepresidente Incompetente) e Octavia Spencer (La Forma dell’Acqua – The Shape of Water).

31-Mag-19 12:56

