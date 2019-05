MIKA TORNA CON NUOVO SINGOLO, ALBUM E TOUR

MILANO (ITALPRESS) – Mika torna con un nuovo singolo in uscita oggi in tutto il mondo. La nuova canzone Ice Cream e’ disponibile in streaming, download e in programmazione radiofonica da questa mattina. Ice Cream e’ preludio di un nuovo album e un nuovo tour e si preannuncia come perfetta colonna sonora dell’estate 2019.

Scritto da Mika con Dan Black e prodotto da Mark Crew e Dan Priddy con Dan Black, e’ il primo singolo estratto dal suo nuovo album che verra’ pubblicato da Polydor/Universal Music il 4 ottobre, dal titolo My Name Is Michael Holbrook.

A novembre Mika portera’ le nuove canzoni e i suoi successi in tour, con uno spettacolo in giro per l’Europa. Il Revelation Tour comincia a Londra il 10 novembre, per proseguire in Spagna, Francia, Italia, Svizzera, Olanda, Belgio e Lussemburgo.

31-Mag-19 13:44

