PIL: CONTE “ECONOMIA NON ARRANCA, SIAMO FUORI DA RECESSIONE”

ROMA (ITALPRESS) – “L’economia non arranca, per le ultime rilevazioni Istat rimane certificato che siamo fuori dalla recessione, rimangono ancora assolutamente plausibili le nostre previsioni per i dati del 2019, ci aspettiamo una ripresa economica nel secondo semestre”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a margine delle celebrazioni per i cento anni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Quanto agli equilibri nel governo, il presidente del Consiglio ha spiegato: “In questi giorni ravviso ancora delle scorie della campagna elettorale che vanno smaltite. C’e’ ancora un po’ di eccitazione, super eccitazione per i postumi di una consultazione elettorale che e’ stata molto intensa, molto vivace. Diciamo che ci prendiamo ancora questi giorni, lunedi’ sara’ una prima occasione per parlare agli italiani. Sto facendo delle consultazioni con gli esponenti delle forze politiche che sostengono la maggioranza. Tornero’ a parlare con Di Maio e Salvini, dobbiamo massima chiarezza agli italiani”.

31-Mag-19

