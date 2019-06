SALUTE, GEMELLI ART NUOVA FRONTIERA CURA RADIOTERAPIA ONCOLOGICA

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – Evento conclusivo del progetto “Gemelli ART” (acronimo di Advanced Radiation Therapy), nato per offrire a degenti e a pazienti ambulatoriali trattamenti all’avanguardia in radioterapia oncologica in un contesto particolarmente accogliente e confortevole davvero esclusivo.

L’appuntamento e’ stata anche l’occasione per lanciare una nuova raccolta fondi. Obiettivo e’ raccogliere un milione di euro per ristrutturare – con lo stesso criterio di Art 4 ART – i reparti di degenza e Day hospital della Radioterapia Oncologica del Policlinico A. Gemelli IRCCS.

“Il rinnovo della tecnologia ci ha consentito di mettere a disposizione apparecchiature per la cura dei tumori di ultima generazione” afferma il professor Vincenzo Valentini, Direttore di Gemelli Art. Accanto al rinnovo delle tecnologie e al volume dell’offerta dei trattamenti, si e’ curato di accogliere i pazienti, che arrivano impauriti, spesso con dolore e fiaccati da una solitudine esistenziale, offrendo loro la bellezza dell’arte di Roma. “Per tale motivo sono state decorate le sale della terapia riproducendo dei luoghi di Roma familiari ai pazienti. Gli acceleratori sono collocati all’interno dell’arena del Colosseo, nel giardino degli aranci dell’Aventino, nel parco di villa Adriana” afferma Valentini.

“Ai bambini abbiamo dedicato una sala di terapia trasformandola in un grande acquario nel quale l’acceleratore e’ stato trasformato in un sottomarino – continua il professor Valentini. I bambini sono invitati a diventare i capitani di questo sottomarino, sconfiggendo cosi’ la paura di restare soli”.

Questa opportunita’ unica nel mondo delle terapie oncologiche, con la quale il paziente collabora alla terapia, ha stimolato il designer della maison di Valentino, Pierpaolo Piccioli, a realizzare un ambiente speciale per sostenere i pazienti in questo percorso.

