GOVERNO: DI MAIO “ANDIAMO AVANTI, MA BASTA ATTACCHI A MINISTRI M5S”

ROMA (ITALPRESS) – “Il MoVimento 5 Stelle e’ la prima forza politica di maggioranza e ha sempre sostenuto questo Governo. Lo abbiamo sempre fatto lealmente e crediamo che ci sia ancora tanto da fare e soprattutto un contratto da rispettare. Noi siamo leali, vogliamo metterci subito al lavoro e crediamo che i fatti siano la migliore risposta in questo momento”. Lo scrive su Facebook il vicepremier e leader del M5S, Luigi Di Maio.

“Da domani stesso serve subito un vertice di governo in cui vogliamo discutere insieme – aggiunge -: la revisione dei vincoli europei per abbassare finalmente le tasse agli italiani anche con la Flat Tax; il salario minimo orario per i lavoratori italiani; il provvedimento sugli aiuti alle famiglie che fanno figli”.

“Ci sono due cose importanti dal punto di vista umano: chiedo finiscano gli attacchi ai ministri del MoVimento 5 Stelle, rispettando il lavoro di ognuno e, siccome nel contratto c’e’ ancora tantissimo da fare, non e’ certamente il momento per proporre temi divisivi mai condivisi fuori dal contratto – conclude Di Maio -. Questa e’ l’unica maggioranza possibile e che puo’ servire meglio il Paese. Andiamo avanti con lealta’ e coerenza. Dobbiamo cambiare ancora tante cose”.

