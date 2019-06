MOBILITÀ SOSTENIBILE: AL VIA A MONTREAL IL SUMMIT MONDIALE DI MICHELIN

Posted in Italpress onby

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Da oggi al 6 giugno si tiene a Montreal Movin’On, il summit mondiale organizzato da Michelin che riunisce opinion leader, decisori, esperti e appassionati di mobilita’ provenienti da tutto il mondo con l’obiettivo di “passare dall’ambizione all’azione”.

Il summit sara’ l’occasione per un confronto tra 5 mila persone che grazie all’iniziativa potranno condividere idee, competenze ed esperienze collaborando per dare vita a una mobilita’ globale, intelligente, sostenibile e multimodale.

Cinque le aree tematiche oggetto del confronto: decarbonizzazione e qualita’ dell’aria; trasporto multimodale urbano e tendenze sociali; tecnologie innovative, un tema incentrato su soluzioni concrete per promuovere il trasporto del futuro, per sognare l’impossibile e far emergere i veicoli autonomi e connessi; trasporto di merci; economia circolare.

