CALCIOMERCATO: BARELLA E CHIESA FANNO MURO “TESTA SOLO A NAZIONALE”

COVERCIANO (ITALPRESS) – La testa e’ esclusivamente rivolta alla Nazionale. In conferenza stampa a Coverciano, l’uno accanto all’altro, ma al centro di tante voci di mercato, sia Nicolo’ Barella che Federico Chiesa preferiscono rimandare alle prossime settimane qualsiasi discussione sul proprio futuro. “Fa piacere l’interessamento di altri club ma sono in Nazionale e sono a disposizione del ct Mancini, penso solo a questo – fa sapere l’attaccante della Fiorentina – Tutto quello che succede fuori da qua, non mi interessa. Adesso ci aspettano due partite importantissime – il riferimento alle gare con Grecia e Bosnia per le qualificazioni a Euro2020 – e poi un Europeo Under 21 che proveremo a vincere”. “Sono cose che fanno piacere, significa che sto lavorando bene – commenta a proposito dei rumours Barella – ma siamo impegnati con la Nazionale e poi c’e’ Europeo Under 21, si pensa solo a quello. Poi saranno le societa’ e i procuratori a pensare al resto. Ora siamo focalizzati sulla Nazionale, poi si vedra’. Abbiamo un mese di ritiro davanti, il resto verra’ di conseguenza”. In merito invece alla nota di ieri della Fiorentina, che garantiva la conferma di Chiesa in organico anche nella prossima stagione, il diretto interessato replica: “Non ho parlato con nessuno e non mi e’ stato detto nulla”.

(ITALPRESS).

glb/red

04-Giu-19 14:22

Fonte: Italpress