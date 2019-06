FIBRA OTTICA IN ARRIVO A PORTICI, INVESTIMENTO DI 4 MLN

PORTICI (NAPOLI) (ITALPRESS) – A Portici sta per arrivare la fibra ottica d’ultima generazione targata Open Fiber, una rete di telecomunicazioni capace di garantire a cittadini e imprese accesso al web a prestazioni inedite. Una accelerazione digitale evidenziata nella convenzione stipulata tra il Comune campano e l’azienda, patto che favorisce la realizzazione di un’infrastruttura in modalita’ FTTH (Fiber To The Home, cioe’ la fibra ottica stesa fin dentro casa) l’unica in grado di restituire velocita’ di connessione al web fino a 1 Gigabit al secondo e latenza inferiore ai 5 millisecondi. La societa’ guidata dall’amministratore delegato Elisabetta Ripa investira’ nella Citta’ del Miglio d’Oro 4 milioni di euro per il cablaggio di circa 17mila unita’ immobiliari. Concluse le fasi autorizzative preliminari, i lavori potranno prendere il via e terminare entro 18 mesi dall’avvio dei cantieri.

“A Portici, grazie anche alla pronta disponibilita’ dell’amministrazione comunale, sta per essere realizzata un’infrastruttura di telecomunicazioni senza precedenti. Una rete integralmente in fibra ottica – evidenzia il responsabile Area Sud di Open Fiber Emanuele Briulotta – permette infatti di abilitare servizi a prova di futuro che vanno a beneficio dell’intera collettivita’”.

04-Giu-19 14:44

Fonte: Italpress