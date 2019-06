MILANO PIU’ VERDE GRAZIE A UN PROGETTO DI COMUNE E MELLIN

MILANO (ITALPRESS) – Un impegno di tre anni per la gestione di un’area di 1400 metri quadrati di fronte all’Ospedale San Paolo, dove saranno piantati 100 nuovi alberi. L’area tra via Voltri, via De Nicola e via De Rudini’ sara’ il cuore pulsante della rigenerazione verde voluta da Mellin e dal Comune di Milano. La campagna, “Piu’ alberi per i nostri bimbi”, e’ stata presentata questa mattina a Palazzo Marino alla presenza dell’assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura, Pierfrancesco Maran, e dell’amministratore delegato di Mellin, Fabrizio Gavelli.

“Il nostro Paese sta vivendo l’inverno demografico piu’ difficile della sua storia e i bambini, cosi’ come l’ambiente, rappresentano il futuro di tutti noi – spiega Gavelli -. Quindi mi auguro, in un futuro non troppo lontano, di poter aumentare il numero di queste piante e di vedere una nuova primavera nelle nascite. Non solo piu’ alberi per i nostri bambini, ma piu’ alberi per piu’ bambini”.

L’attenzione di Mellin per il verde si sposa con la politica dell’Amministrazione comunale, come spiega l’assessore Maran: “Noi abbiamo un piano per arrivare a 3 milioni di nuovi alberi nel 2030 sull’area metropolitana. Questo e’ possibile se c’e’ collaborazione tra soggetti istituzionali e con il mondo delle imprese”.

