Ballottaggi: domenica 136 comuni tornano alle urne

Oltre 3 milioni e mezzo gli elettori, 15 i capoluogo interessati

Sono 136 i comuni interessati al ballottaggio di domenica prossima, 9 giugno, per le elezioni amministrative svolte il 26 maggio scorso. Di questi, in dettaglio, sono 124 i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, dei quali 15 capoluogo di provincia, e 12 quelli con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. I 15 comuni capoluogo di provincia al ballottaggio sono: Potenza, Avellino, Ferrara, Forlì, Reggio nell’Emilia, Cremona, Ascoli Piceno, Campobasso, Biella, Verbania, Vercelli, Foggia, Livorno, Prato, Rovigo. Gli elettori sono complessivamente 3.648.485 su una popolazione di 4.406.443, in 4.431 sezioni elettorali.