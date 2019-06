Posted in Attualita' Ragusa onby

Iniziativa dell’AIAD

Prevenzione, informazione e rispetto per se stessi sono gli ingredienti della 12esima edizione della passeggiata della salute in programma il prossimo 9 giugno a Marina di Ragusa. L’iniziativa è stata organizzata, come ogni anno l’Aiad onlus di Ragusa con il patrocinio del comune e vede coinvolti anche l’associazione amicuore e il Lions.