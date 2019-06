SESSO E CONTRACCEZIONE, ITALIANI ANCORA POCO INFORMATI

MILANO (ITALPRESS) – Gli italiani fanno piu’ sesso rispetto a venti anni fa, ma sono poco informati sui metodi contraccettivi che usano meno rispetto a una volta. E’ in sintesi quanto emerge dal “Rapporto Censis-Bayer” sui nuovi comportamenti sessuali degli italiani tra i 18 e i 40 anni. I dati sono stati presentati alla Triennale di Milano nell’ambito del Festival dell’Amore, insieme alla nuova campagna informativa #dilloatuasorella promossa da Bayer con La Pina.

“A vent’anni di distanza dall’ultima grande ricerca sulla sessualita’ degli italiani, abbiamo realizzato con Censis un’indagine per capire come si sia modificata la nostra societa’ nel corso del tempo – ha detto Giovanni Fenu, country division head Pharmaceuticals di Bayer in Italia – in questi anni la situazione si e’ evoluta, pero’ emerge un bisogno fortissimo di informazione e di presa di coscienza sul tema della contraccezione”. Secondo i dati che emergono dall’indagine, sono 12,2 milioni gli italiani che hanno una vita sessuale attiva, mentre 1,6 milioni non hanno mai avuto rapporti sessuali. Tuttavia solo il 21,6 per cento degli intervistati ha detto di aver sempre usato i contraccettivi, il 15 per cento non ne ha fatto uso perche’ cercava una gravidanza, mentre il 63,3 per cento degli intervistati ha dichiarato di aver avuto almeno un rapporto sessuale completo non protetto.

Tra questi ultimi il 22,5 per cento ha detto che non aveva a disposizione un contraccettivo, il 18,1 per cento lo ha fatto perche’ ha deciso di correre il rischio mentre il 17,9 per cento non pensava ci fossero probabilita’ di una gravidanza, in altri casi perche’ la persona con cui era ha detto che andava bene cosi’ (15 per cento donne che sale al 22 per cento negli uomini). Nello studio Censis del 2002 le motivazioni erano differenti: la quota maggiore del campione non usava contraccettivi perche’ riteneva che potessero rovinare la spontaneita’ del rapporto (24,7%) o ridurre il piacere (20%), il 14,6 per cento non li conosceva e il 15,5 per cento li riteneva dannosi per la salute. “Si tratta di dati preoccupanti se consideriamo che chi risponde e’ adulto e dovrebbe quindi essere responsabile – ha commentato la dottoressa Roberta Rossi, sessuologa e presidente della Federazione italiana di sessuologia scientifica – per questo continua a essere importante che donne e uomini si prendano cura della propria salute sessuale. Iniziative come quelle di Bayer che promuovono il benessere delle donne attraverso la conoscenza e la consapevolezza sono una necessita’ sempre piu’ evidente in una societa’ in cui c’e’ ancora troppa disinformazione”.

Per quanto riguarda la conoscenza dei metodi contraccettivi: il profilattico e’ il piu’ conosciuto (dal 92,8%), seguito dalla pillola (dall’86,5%, dato che sale al 90,7% tra le donne). Mentre se si tiene conto dell’affidabilita’, l’83,2 per cento delle donne ritiene la pillola il metodo piu’ affidabile, l’80,2 per cento pensa sia il profilattico mentre il 47,2 per cento considera l’anello anticoncezionale il metodo piu’ sicuro. In materia di contraccezione, per il 69,5 per cento delle persone il principale influencer e’ il partner e per le donne il riferimento del medico specialista e’ quasi importante quanto l’influenza del compagno (per il 53,9%).

