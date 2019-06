FINALE THIEM-NADAL AL ROLAND GARROS, BARTY VINCE TORNEO DONNE

Posted in Italpress onby

PARIGI (ITALPRESS) – Sara’ Dominic Thiem a sfidare lo spagnolo Rafael Nadal nella finale del Roland Garros maschile. Nella seconda semifinale in programma, il tennista austriaco, testa di serie numero 4, ha piegato il serbo Novak Djokovic, primo favorito del seeding e leader delle classifiche mondiali, con il punteggio di 6-2 3-6 7-5 5-7 7-5. Il match era stato interrotto venerdi’ per la pioggia ed e’ ripreso sabato con l’epilogo finale.

Tra le donne, Ashleigh Barty si porta a casa la coppa della vincitrice sulla terra rossa di Parigi. L’australiana, numero 8 del tabellone, nell’nedita finale parigina, ha battuto in soli due set Marketa Vondrousova. La 19enne tennista ceca non e’ riuscita ad opporsi alla sua avversaria, chiudendo il match 6-1, 6-1, in un’ora e undici minuti di gioco.

(ITALPRESS).

gm/red

08-Giu-19 18:20

Fonte: Italpress