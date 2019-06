NADAL BATTE THIEM IN FINALE AL ROLAND GARROS E FA 12 IN CARRIERA

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dodicesimo titolo in carriera, il terzo consecutivo, per Rafael Nadal al Roland Garros. Il campione spagnolo, numero 2 del ranking Atp e del tabellone, si e’ confermato il re dello Slam parigino sulla terra battuta superando in finale, come lo scorso anno, l’austriaco Dominic Thiem, quarta forza del seeding, con il punteggio di 6-3 5-7 6-1 6-1, in tre ore e un minuto di gioco.

“Non riesco a spiegare cio’ che provo in questo momento. E’ il 12esimo Roland Garros per me, e’ incredibile. Ringrazio tutti, il mio staff, la mia famiglia. Da tempo dubitavamo che saremmo stati ancora qui. Poterlo fare e’ molto importante. Senza di loro non ce l’avrei fatta” le parole di un emozionato Rafael Nadal dopo l’ennesimo trionfo conquistato nello Slam parigino. “Voglio complimentarmi con Dominic – ha aggiunto il mancino spagnolo -. Ha giocato molto bene, ha lavorato molto duramente e voglio congratularmi al di la’ della sconfitta. Tutti sappiamo quanto sia duro perdere le finali, ma e’ questo lo sport”.

(ITALPRESS).

gm/red

09-Giu-19 19:04

Fonte: Italpress