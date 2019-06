Wacky Race, la gara più pazza del mondo a Ragusa

Posted in Attualita' Ragusa onby

Le auto partecipanti erano prive di motore a scoppio

E’ stato un grande successo la prima edizione della Wacky Races, promossa dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Ragusa lungo il viale dei Platani. Quattordici i concorrenti ai nastri di partenza provenienti da Ragusa, Comiso, Caltagirone e Chiaramonte. La giuria ha avuto il suo bel da fare nell’assegnare i premi della tecnica e della bellezza perché tutte le quattroruote che hanno partecipato al Wacky Race ragusano erano degne della massima considerazione e attenzione. Alla fine, il premio per la velocità è stato assegnato alla squadra “Vacci lisciu”. Il premio per la bellezza, invece, è stato assegnato alla squadra “Panzuni anonimi”. Infine, il premio per la tecnica è stato vinto dalla quattroruote denominata “Perla”.