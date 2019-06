BANKITALIA, 2018 POSITIVO PER ECONOMIA LOMBARDA

MILANO (ITALPRESS) – Il 2018 e’ stato un anno positivo per l’economia lombarda. Emerge dal rapporto “L’Economia della Lombardia” di Bankitalia.

“Ha proseguito in quella che e’ stata la ripresa che si era avviata lentamente nel 2014 e a fine dell’anno scorso abbiamo conseguito un incremento del prodotto interno lordo dell’1,4 per cento, quindi un risultato superiore a quello nazionale che e’ dello 0,9” afferma Giuseppe Sopranzetti, direttore della sede di Milano della Banca d’Italia.

“Ma se confrontiamo questo dato nel tempo e nello spazio e guardiamo al 2017 – ha precisato – vediamo che da una crescita del 2,7 siamo passati a una crescita dell’1,4 per cui e’ rallentata e anche le esportazioni stanno via via diminuendo, il trend si e’ invertito a meta’ dello scorso anno quando e’ venuto a meno quello che il governatore definisce il carburante della ripresa, che e’ appunto la fiducia”. Come sottolineato dal direttore Sopranzetti, a incidere sono state “le tensioni a livello internazionale, come i dazi, il post Brexit, il rallentamento dell’economia della Germania e in piu’ le tensioni sui tassi dei titoli pubblici”, nel complesso “non potevano non influenzare un’economia aperta verso l’esterno come quella lombarda”.

