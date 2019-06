CONTE INCONTRA WEBER “NOMINE UE SIANO EQUILIBRATE”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto a Palazzo Chigi il candidato del Ppe alla Presidenza della Commissione europea, Manfred Weber.

“L’incontro, svoltosi in un clima cordiale, e’ stato un’occasione per scambiarsi idee sul futuro dell’Europa, nella comune consapevolezza che sara’ determinante il contributo dell’Italia per un’Europa che non punti solo alla stabilita’ finanziaria ma anche allo sviluppo sociale e sostenibile – si legge in una nota della Presidenza del Consiglio -. Il presidente Conte ha ribadito che l’Italia ha molti progetti ed e’ ben disponibile a offrire un contributo critico per migliorare l’Europa e renderla ancora piu’ equa, giusta, solidale. Il presidente Conte ha infine confermato che lavorera’ perche’ le procedure per le nomine europee consentano una soluzione equilibrata sulla base della combinazione di vari criteri, a partire da quello geografico”.

(ITALPRESS).

sat/com

10-Giu-19 18:33

Fonte: Italpress