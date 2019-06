Hanno scippato per pura voglia di fare male

Posted in Cronaca Ragusa onby

I carabinieri di Modica hanno ricostruito l’aggressione ad un’anziana

I carabinieri di Modica hanno ricostruito uno scippo ai danni di una donna di 80 anni avvenuto il 24 giugno del 2018 a Pozzallo. Furono due ragazzi che, dopo il furto scaraventarono l’anziana a terra procurandole un trauma cranico e ferite alle braccia e alle gambe. Solo uno dei due fu preso e arrestato: un minorenne rumeno che non ha mai voluto collaborare per far rintracciare il suo complice. Dalle intercettazioni telefoniche i carabinieri sono riusciti a risalire al complice del minorenne che si trova ai domiciliari