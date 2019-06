Monnezza, monnezza, monnezza, Scicli si presenta così… VIDEO

Un tour indecoroso per il territorio sciclitano

Un tour per il territorio di Scicli evidenzia come sia la monnezza la vera attrazione di residenti e turisti. Uno spettacolo indecente. Montagne di rifiuti scaricati dai soliti incivili per cui abbiamo le solite domande da porci ma al di là delle battute il problema è spaventoso e non è solo un fatto estetico: le temperature in questi giorni hanno superato i 35°, sfiorato i 40, le materie organiche si decompongono, insetti, topi, serpenti, cani randagi vengono attirati dai resti putrefatti, c’è anche un ipotetico rischio sanitario dietro l’angolo

VIDEO https://youtu.be/3J_skB5sbLI