A NEW YORK RETROSPETTIVA DEDICATA A ERMANNO OLMI

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il successo dell’omaggio a Luchino Visconti del 2018, che ha segnato il record di presenze per una rassegna mai registrato al Lincoln Center, continua la collaborazione tra il Lincoln – una delle piu’ prestigiose istituzioni di spettacolo americane – e Istituto Luce-Cinecitta’ , per presentare la retrospettiva dedicata a un altro maestro del cinema italiano ed europeo: Ermanno Olmi.

La retrospettiva Ermanno Olmi, promossa e organizzata da Film at Lincoln Center e Istituto Luce-Cinecitta’ a New York dal 14 al 26 giugno, programmata negli spazi del mitico Walter Reade Theatre a oltre 10 anni di distanza dalla precedente antologica, porta nella Grande Mela la quasi totale filmografia di finzione del regista bergamasco scomparso lo scorso anno: 19 film, in gran parte proiettati in copia pellicola 35 mm, tra cui a brillare il 16 giugno la prima mondiale del restauro digitale de Il mestiere delle armi, a cura di Istituto Luce-Cinecitta’ e CSC – Cineteca Nazionale, con la supervisione del direttore della fotografia Fabio Olmi, e per il suono di Federico Savina.

(ITALPRESS).

mgg/com

12-Giu-19 19:02

Fonte: Italpress