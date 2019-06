L'”Amerigo Vespucci” a Catania

La nave della Marina Militare da oggi è visitabile al porto

CATANIA – La nave scuola “Amerigo Vespucci” della Marina Militare, torna a Catania dopo un’assenza di 9 anni. “La nave più bella del mondo”, come viene definita da molti, sosterà nel porto etneo fino a domenica. Dopo la consueta sosta-lavori invernale finalizzata alla manutenzione e il successivo approdo a Taranto, la Vespucci ha ripreso la navigazione per condurre la prima fase della campagna d’istruzione 2019, allo scopo di addestrare gli allievi volontari in ferma prefissata quadriennale della scuola sottufficiali “La Maddalena” e, al contempo, portare in giro per il mondo i valori e la storia della Marina Militare. Ormeggiata sullo sporgente centrale, sarà aperta alle visite a bordo dalle 15,30 alle 20,30. Sabato anche dalle 10,30 alle 12,30. Domenica la partenza verso scalea in calabria. La Vespucci, che dal 2007 è ambasciatrice Unicef, fu varata nel 1931 a Castellammare di Stabia. Il suo motto “non chi comincia ma quel che persevera” è legato allo scienziato Leonardo da Vinci e ricorda che non è importante l’inizio di un progetto ma il suo compimento.