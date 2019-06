Verso Trapani-Piacenza

Italiano deve sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione

TRAPANI – Strana situazione in casa Trapani visto che da un lato ci si prepara alla gara dell’anno in casa contro il Piacenza mentre dall’altro si rincorrono le voci su problematiche societarie. Una costante quest’anno per i granata che comunque tutte le volte sono stati bravi ad imporsi sul campo a prescindere da problemi esterni veri o presunti. L’ad De Simone, a margine dell’assemblea dei soci ha ribadito che le questioni economiche verranno risolte. In ballo ci sono anche gli stipendi non pagati ai giocatori che a loro volta hanno messo in mora la società. Sul fronte della formazione, Italiano a parte Aloi che ha scontato la squalifica potrà contare su Ramos e forse su Toscano. La forza del collettivo ma anche la duttilità dei giocatori sono state le caratteristiche vincenti di Corapi e compagni che sabato alle 20,30 avranno il sostegno del pubblico di fede granata che ha risposto con il sold out.