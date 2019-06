L’Asd Motyka Modica a palazzo San Domenico

Giannastica artistica

MODICA (di Elisa Montagno) – Le diciassette ginnaste della Motyka Modica che hanno rappresentato la città della Contea a Roma al Campionato Nazionale Endas di ginnastica artistica, oggi pomeriggio sono state ricevute a palazzo San Domenico dal sindaco Ignazio Abbate e dall’assessore allo Sport Maria Monisteri. Insieme alle giovani atlete Mariastella Vittorio, Laura Melilli, Arianna Melilli e una rappresentanza di genitori.



Sindaco e Assessore allo Sport hanno voluto ringraziare le giovanissime atlete per aver rappresentato degnamente la città a una kermesse nazionale molto impegnativa da dove sono tornate con due terzi posti.

In particolare l’assessore Maria Monisteri ha voluto rimarcare l’importanza di fare sport e partecipare in competizioni a livello nazionale a prescindere dai risultati, in quanto il confrontarsi con altre realtà aiuta a crescere nella vita.

Il sindaco Ignazio Abbate ha poi voluto salutare e stringere la mano alle piccole ginnaste che orgogliosamente portavano al collo le medaglie di partecipazione al campionato nazionale.

Al termine dell’incontro con i rappresentanti di palazzo San Domenico sono state chiamate Giulia Cappello e Sofia Maggio, le due atlete che a Roma sono riuscite a salire sul podio conquistando il terzo posto nelle rispettive categorie. A loro la Motyka ha riservato una sorpresa premiandole nuovamente con una medaglia ricordo.