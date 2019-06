Posted in Cronaca Ragusa onby

I carabinieri sono intervenuti in contrada Guastella

Una cava di 8.000 metri quadri, dove c’erano 300 tonnellate di rifiuti tossici, e’ stata sequestrata in contrada Guastella, a Vittoria, dai carabinieri del Noe di Catania. I carabinieri, hanno anche bloccato un autoarticolato che stava sversando materiale. I due proprietari della cava, sono indagati per associazione per delinquere e traffico illecito di rifiuti.

IMMAGINI https://youtu.be/tD7eGEy8zhg